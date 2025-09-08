La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca realizó la entrega del aporte a las instituciones beneficiadas en la última edición de Mi Bingo Catamarqueño, edición Poncho 2025. Por decisión del Ejecutivo Provincial, el monto asignado se incrementó a $5.000.000 para cada entidad.
El acto tuvo lugar en la Casa de Gobierno, con la presencia del gobernador Raúl Jalil; el director ejecutivo de la Caja de Crédito y Prestaciones, Hugo Aibar; el gerente general, Martín Reynoso; el ministro de Gobierno, Fernando Monguillot; el ministro de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; la coordinadora de Entes Autárquicos, Susana Seco; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y las diputadas María Argerich y Claudia Palladino.
El titular de la Caja de Crédito, Hugo Aibar, destacó el compromiso social de la institución al destinar las ganancias del juego a entidades sin fines de lucro, fortaleciendo su tarea y brindando apoyo para mejorar su funcionamiento. Asimismo, señaló que estas acciones contribuyen a consolidar la práctica del juego responsable en la provincia.
En esta edición, las entidades beneficiadas fueron:
-Centro Vecinal Eleonora
-Centro Vecinal El Bolsón
-Centro Vecinal Unión y Fortaleza del Sur
-Asociación Civil S.O.S. Joven
-Movimiento Círculo de la Juventud
-A.M.A.M. Asociación de Mujeres en Ayuda Mutua
-Fundación Huellitas Norteñas Catamarca
-Centro Vecinal Dejando Huellas
-Club Atlético San Lorenzo de Alem
-Asociación Catamarqueña de Karate
-Fútbol Femenino – Liga Chacarera
-Club Atlético Olimpia
-Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca
-Club Atlético Vélez Sarsfield
-Asociación Bomberos Voluntarios de Chumbicha
-Club Gimnasia Artística
-Asociación Civil Movimiento El Pueblo
-Parroquia San Roque
-Centro de Jubilados V.I.D.A. (El Rodeo)
-Club Los Hurones
-Bomberos Búsqueda y Rescate
-Asociación de Personas con Autismo