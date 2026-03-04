Este sábado 7 de marzo llega una nueva edición del Gran Mercado Itinerante + Municipio en tu Barrio, una propuesta que acerca productos de calidad y servicios esenciales a la comunidad.

La actividad se desarrollará en Valle Chico, sobre Av. 27 entre 12 y 14, en el horario de 9:00 a 14:00 horas.

Participarán emprendedores locales de panificación, pastelería, frutas y verduras, especias, conservas, lácteos de Cotali, y otros rubros, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de la economía regional.

Además, los vecinos podrán acceder a distintos servicios y gestiones en un mismo espacio: Carrito Saludable, Peluquería Social, trámites de DNI, Centro de Emisión de Licencias, Consejo del Adulto Mayor y CERCA, facilitando el acceso a políticas públicas y asesoramiento territorial.