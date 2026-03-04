Con el objetivo de continuar fortaleciendo el sistema de salud pública, el Ministerio de Salud incorporó en los últimos años equipamiento estratégico en hospitales cabecera del interior provincial, garantizando prestaciones de mayor calidad y complejidad para la población.

Como resultado de esta inversión, se registró un incremento del 41% en las cirugías realizadas en los hospitales de Hospital San Juan Bautista de Tinogasta, Hospital Zonal Belén y Hospital Luis Alberto Vargas de Santa María.

Durante el tercer trimestre de 2025 se efectuaron 127 procedimientos quirúrgicos, mientras que en el mismo período de 2024 se habían realizado 90 intervenciones, lo que evidencia un crecimiento sostenido en la capacidad resolutiva de los hospitales cabecera del interior provincial.

Los resultados obtenidos reflejan una mejora en la descentralización de los servicios y en el acceso oportuno a la atención quirúrgica. Asimismo, se registró una disminución en los tiempos de espera, traduciéndose en mayor eficiencia operativa y mejor respuesta sanitaria.

Además, la posibilidad de resolver las patologías en cada jurisdicción permitió reducir derivaciones a la Capital provincial, reduciendo costos económicos y sociales para los pacientes y sus familias, y favoreciendo tratamientos más oportunos, con menor riesgo de complicaciones.