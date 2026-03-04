El intendente capitalino inauguró el período ordinario del Concejo Deliberante. Balance de gestión, obra pública, educación y cuestionamientos a Nación marcaron el eje de su mensaje.

Este martes, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejó oficialmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante. El acto se realizó en el Complejo Cultural Urbano Girardi y se extendió por alrededor de dos horas, en un marco institucional que combinó balance, proyección y definiciones políticas de cara al nuevo año legislativo.

Desde el inicio de su exposición, el jefe comunal subrayó la relevancia del funcionamiento institucional al afirmar: «Cuando este Concejo funciona, le va bien a la ciudad». La frase marcó el tono de una intervención en la que buscó vincular la tarea legislativa con el desarrollo concreto de la Capital, planteando una relación directa entre gobernabilidad y resultados en la vida cotidiana de los vecinos.

El discurso estuvo estructurado en torno a dos ejes centrales: el análisis del contexto actual —con especial énfasis en el impacto de las decisiones nacionales— y la enumeración de políticas públicas ejecutadas y proyectadas para el 2026.

El impacto de Nación y la defensa de la obra pública

Uno de los tramos más enfáticos del mensaje estuvo dirigido al escenario nacional. Saadi sostuvo que «las decisiones adoptadas por Nación impactaron negativamente en nuestra matriz productiva», señalando que el contexto macroeconómico ha generado consecuencias directas en la economía local.

En esa línea, profundizó sus cuestionamientos al asegurar que «no hubo una sola medida de incentivo al turismo por parte del Gobierno nacional en todo este tiempo», remarcando la ausencia de políticas específicas para un sector que incide en la dinámica productiva y comercial de la Capital.

El intendente también apuntó contra sectores opositores, al expresar: «Dirigentes de la oposición que suben vídeos reclamando obras, dos publicaciones antes celebraban con alegría la paralización de la obra pública». La frase introdujo un componente político en el discurso, vinculando el debate sobre infraestructura con la coherencia de las posiciones públicas.

Frente a ese escenario, defendió con énfasis el rol del municipio en materia de infraestructura: «Para esta gestión la obra pública es el motor del crecimiento y la mayor actividad generadora de empleo». De este modo, la obra pública fue presentada no sólo como política urbana, sino como herramienta económica y social.

Espacios verdes y planificación urbana

Dentro del balance de gestión, Saadi destacó una intervención sostenida en el espacio público. Según detalló, «hemos intervenido con puesta en valor y remodelación un total de 79 plazas en toda la ciudad», cifra que refleja una política extendida a distintos sectores de la Capital.

Además, anunció nuevas acciones para este año:

Puesta en valor de cuatro nuevos espacios verdes:

Plaza Varela Lezana

Plaza del Barrio La Estancita

Plaza del Barrio Portal Norte

Nueva plaza en el barrio Valle Chico

Plantación de 4.000 nuevos árboles, recorriendo cada circuito de la ciudad.

Estas medidas fueron presentadas como parte de una planificación integral orientada a mejorar la calidad ambiental y el uso comunitario de los espacios urbanos, reforzando la idea de una ciudad que crece con infraestructura y con áreas de encuentro social.

Política social: «La necesidad del vecino no se publicita, se resuelve»

En el plano social, el intendente fijó una definición conceptual al afirmar: «La necesidad del vecino no se publicita, se resuelve». La frase sintetizó el enfoque que, según sostuvo, guía la gestión municipal.

En el mismo sentido, agregó: «No buscamos el aplauso ni la foto con la vulnerabilidad; buscamos que cada familia capitalina tenga un piso de dignidad». El planteo buscó diferenciar la política social como herramienta estructural antes que como acción circunstancial.

Entre los anuncios concretos, destacó la implementación de un nuevo sistema para que los vecinos puedan recibir sus anteojos recetados en menos de una hora, medida orientada a agilizar la respuesta en materia de salud visual.

Educación municipal y proyección de futuro

Otro de los puntos destacados del discurso fue el crecimiento del sistema educativo municipal. Saadi remarcó que «la demanda de ingreso a nuestro sistema educativo municipal es cada vez mayor», señalando una expansión sostenida del interés por las instituciones bajo órbita de la comuna.

La referencia fue presentada como un indicador de confianza en la gestión educativa local y como un desafío en términos de capacidad y planificación para responder a esa demanda creciente.

Hacia el cierre de su mensaje, el intendente apeló a una proyección compartida: «Nuestra ciudad tiene un enorme futuro y vamos a seguir construyéndolo juntos». Con esa definición, buscó sintetizar la hoja de ruta para el nuevo período legislativo, combinando infraestructura, políticas sociales, educación y planificación urbana.