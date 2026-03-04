El director técnico de 69 años Julio César Falcioni, quien fue recientemente confirmado como nuevo entrenador de Atlético Tucumán, hizo una broma sobre su plan para mejorar el rendimiento del equipo en sus encuentros como visitante.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el nuevo DT, conocido en el ámbito futbolístico argentino por su estilo defensivo, realizó un comentario humorístico al afirmar que su táctica consistirá en «poner dos micros, uno delante del otro» como una forma de «empezar a sumar puntos».

En su trayectoria, Falcioni ha logrado alzarse con ocho campeonatos, incluyendo cinco como jugador, además del Apertura 2009 con Banfield y el Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011/12 con Boca. El entrenador expresó su deseo de «hacer las cosas bien, con responsabilidad y seriedad», para luego añadir, con un toque de humor: «después, que la pelotita pegue en el palo y entre».

Asumiendo el mando de un equipo que se encuentra en la vigesimosexta posición de la tabla anual del fútbol argentino, la principal preocupación de Falcioni será revertir la situación del “Decano”, que lleva 19 partidos sin victorias como visitante, una de las peores rachas de su historia en Primera División, incluyendo 10 derrotas consecutivas y sin triunfos desde el 24 de enero de 2025, cuando ganó 1-0 a San Martín de San Juan en la primera fecha del Apertura de ese año.