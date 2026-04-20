El Gobernador y autoridades provinciales recorrieron las mosteras del departamento.

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por los ministros de Desarrollo Productivo, Leonardo Zeballos, y de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, visitaron las mosteras ubicadas en la cabecera departamental de Tinogasta, y en Medanitos, distrito Fiambalá, donde está a pleno el proceso de la recepción de uva para mosto y donde el primer mandatario fue interiorizado sobre el trabajo que se viene realizando. También acompañaron durante las recorridas los intendentes Ernesto Andrada (Tinogasta) y Raúl úsqueda (Fiambalá), y productores tinogasteños.

El gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo y la empresa Agro Industria Catamarca Sociedad del Estado (AICAT), está atendiendo demandas de los productores a raíz del complejo panorama que tiene el sector a nivel nacional. Una de las medidas adoptadas fue el pago a productores de 50 pesos por kilo de fruta, aporte destinado a cubrir costos de cosecha y flete.

Además, en el caso de la mostera 12 pueblos (Fiambalá), AICAT gestionó la incorporación de 2 máquinas que agilizan los proceso: una prensa moledora nueva y una escurridora. También, la cartera de Producción aporta el anhidrido sulfuroso, esencial para la conservación del mosto.

En lo que va de la presente temporada de vendimia, entre las dos mosteras se van procesando más de 6 millones de kilogramos de uva, y todavía restan 3 semanas para completar la recepción de fruta.

En el caso de la mostera de Tinogasta, hasta el momento se lleva molido más de 5.300.000 kilogramos de uva y se está en pleno proceso de recibir más fruta de productores del norte del departamento. Mientras que en la de Fiambalá, ya se va procesando más de 800 mil kilogramos, provenientes de Tatón, Medanitos, Palo Blanco y del propio Fiambalá.

Acuerdo con productores fiambalenses

Por otra parte, el ministro Leonardo Zeballos, junto al titular de AICAT, Sebastián Espilocín, y miembros del equipo ministerial, se reunió con productores de Fiambalá, Tatón, Palo Blanco y Medanitos, encuentro en el que estuvieron presentes también funcionarios del municipio de Fiambalá que encabeza Raúl Úsqueda.

En la reunión, se acordó que toda la uva de las mencionadas localidades sea molida en la mostera 12 Pueblos, ubicada en Medanitos y perteneciente al municipio fiambalense.

En el encuentro, el ministro Zeballos acordó que su cartera aportará el anhídrido sulfuroso destinado a la conservación del mosto, por lo que fueron satisfecho los pedidos de los productores de que la uva sea procesada en la bodega municipal 12 Pueblos (antes La Indómita), que es cercana a sus plantaciones.

Además, Zeballos comprometió capacitaciones para productores relacionadas al cambio varietal, comercialización, iniciación al emprendedurismo, además de poner a disposición programas del Ministerio de Desarrollo Productivo, como el de Frascos y Botellas.