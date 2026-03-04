Por séptimo año consecutivo, el sistema educativo municipal de la Capital inició las clases en tiempo y forma. El acto oficial, encabezado por el intendente Gustavo Saadi, tuvo lugar en la Escuela Municipal N°3 «Gustavo Gabriel Levene», consolidando un modelo de organización que garantiza la continuidad pedagógica de cientos de alumnos capitalinos.

Durante la ceremonia, el jefe comunal expresó su satisfacción por el estado de los establecimientos: «No solo la Escuela Levene, sino todas las escuelas municipales están en condiciones óptimas. Cada aula cuenta con pizarras digitales, aire acondicionado y calefacción, asegurando un ambiente de aprendizaje moderno y confortable».

Saadi también dedicó un párrafo especial al diálogo institucional: «Agradezco al gremio SIDCA por su colaboración. Esto es una demostración de que, cuando hay voluntad y trabajo conjunto, las escuelas públicas pueden funcionar con excelencia, brindando oportunidades incluso en tiempos de dificultades económicas».

En este sentido, la secretaría de Educación y Cultura, Marqueza Blanco, destacó que este nuevo ciclo representa la consolidación de un proyecto que apuesta a la tecnología y los idiomas: «Este comienzo no es una hoja en blanco, es el escenario donde damos continuidad a un proyecto que prepara a los estudiantes para un futuro dinámico y global. Los insto a ser protagonistas de una ciudad en constante movimiento»

Blanco cerró su discurso agradeciendo el apoyo vital de las familias y el compromiso del cuerpo docente para mantener los altos estándares del sistema municipal.

Acompañaron al intendente el secretario de Gobierno y Coordinación, Germán Kranevitter; el presidente del Concejo Deliberante, Francisco Sosa; y la directora de Políticas Sociales y Educativas, Prof. Fiorella Farroni, la Secretaria de Educación y Cultura Marqueza Blanco, entre otros funcionarios y miembros de la comunidad educativa.