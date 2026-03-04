El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante con un extenso informe de gestión en el que repasó obras, programas y políticas implementadas, al tiempo que cuestionó el impacto de las medidas del Gobierno nacional en la economía local.

El acto contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, autoridades provinciales y concejales. En su mensaje, Saadi afirmó que la ciudad atraviesa un contexto “social y económico asfixiante” y sostuvo que la coparticipación registró una caída real del 7,2% durante 2025 y del 9% en enero de este año.

En materia de infraestructura, el jefe comunal destacó que más del 90% de los barrios cuentan con agua, cloacas y pavimento, y que el 95% del alumbrado público ya fue reconvertido a tecnología LED, con el objetivo de alcanzar el 100% este año. También señaló que durante 2025 se pavimentaron más de 600 cuadras y se repavimentaron más de 100.

Entre los anuncios, adelantó el lanzamiento de un Plan Intensivo de Bacheo, la incorporación de un Laboratorio Central en el Centro de Diagnóstico Municipal y el envío al Concejo de un proyecto para crear el Consejo Asesor Municipal para el Crecimiento Inteligente, Armónico y Sustentable.

En el eje ambiental, remarcó la expansión del programa GIRO, con la meta de alcanzar al 70% de la ciudad con recolección diferenciada. También destacó la plantación de 4.000 árboles durante el último año y la ampliación del sistema de monitoreo meteorológico con tecnología desarrollada localmente.

En salud, informó que el municipio atendió 3.600 pacientes en el Centro de Diagnóstico Municipal y realizó más de 6.800 estudios. Además, señaló que en 2025 se registraron 10 casos de dengue en la Capital, tras operativos de prevención en 60.000 viviendas.

En educación, subrayó que el sistema municipal completó por séptimo año consecutivo el calendario escolar sin paros y aseguró que actualmente registra 0% de deserción escolar.

También destacó el impulso al turismo, que según indicó generó un impacto económico superior a los 54.000 millones de pesos anuales, y anunció nuevas medidas de incentivo fiscal para emprendedores y prestadores turísticos.

Sobre el cierre, Saadi sostuvo que “la ciudad no se detuvo” pese al contexto nacional y afirmó que la gestión continuará con una política de obras, servicios y acompañamiento social.