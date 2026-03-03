La familia de Loan Peña, el menor que desapareció hace más de 20 meses en Corrientes, ha expresado su descontento respecto a la defensa de Fernando Burlando en los primeros días de la investigación. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, los padres manifestaron que actualmente se sienten «contentos con el equipo de abogados que tienen».

«Nos sentimos seguros y confiados con la defensa de la abogada María Belén Russo Cornara y su equipo», afirmó María Noguera.

En este contexto, criticó a Burlando, el primer abogado de la familia, señalando que «hizo mucho show» y que «no se enfocó en la búsqueda de Loan».

A pesar de no mencionar al segundo abogado que asumió el caso tras Burlando, Juan Pablo Gallegos, la madre del niño enfatizó que la principal problemática fue la falta de acompañamiento, ya que «no tuvieron el apoyo de ni siquiera un perito de parte para acompañar las pericias».

«Al inicio no vino ni un perito y ahora con este nuevo equipo tuvimos la oportunidad de que llegue uno que hizo todo rápido y bien, aunque lamentablemente 20 meses después», concluyó Noguera.