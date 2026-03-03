La vicepresidenta, Victoria Villarruel, se expresó públicamente luego de las tensiones con el presidente Javier Milei durante la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, que incluyeron indirectas y desaires, luego de que la presidenta del Senado, encargada por la normativa de la organización del evento, fuera desplazada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

«Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar», escribió en un mensaje breve pero contundente en su cuenta de X durante la madrugada del martes.

«El 10/12/27 hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo [sic]. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno. Saludos», concluyó.

El tuit llegó luego de que el diputado y exministro de Defensa Luis Petri afirmara en diálogo con TN que «no me sorprende que esté fuera de lugar mientras el Presidente está haciendo la sesión inaugural de las sesiones ordinarias porque ha estado fuera de lugar durante dos años».

«Cuando vos te ofreces a la oposición para ser una alternativa, siendo parte de un Gobierno, siendo parte de la asociación presidencial, ¿qué sos?», planteó, y repasó uno de los momentos calientes de la ceremonia: «Cuando el presidente habla de aquellos que desde la oposición o el Gobierno se relamían por sentarse en el sillón de Rivadavia, claramente, hacía alusión a una vicepresidenta que no estuvo a la altura de las circunstancias».

Mientras el exministro hablaba, Villarruel se expresaba en X. «Preocupante es que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y que hizo su funcionario mendocino», cuestionó, y agregó: «Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país, creo que antes de divagar y comentar cómo una vecina chusma, debería ubicarse y ver cómo afronta judicialmente lo que parecería fue un desfalco de la obra social de los militares y sus familias. Sigo atentamente la causa judicial».

En tanto, en la pantalla, Petri continuaba: «Me imagino que debe haber pensado en ser presidenta, sin lugar a dudas. No actuó como lo demanda la Constitución apoyando al Presidente». Además, consideró que Villarruel «apostó por el fracaso del Gobierno y se ofreció como una alternativa y abrió el Senado para que la oposición hiciera de las suyas».

Como respuesta, la vicepresidenta señaló: «A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei. Y por el vaciamiento de IOSFA, y los sueldos más bajos de todas las fuerzas». Luego, lanzó el mensaje sobre su renuncia.

La indirecta y el gesto de Javier Milei contra Victoria Villarruel

El mandatario Javier Milei brindó este domingo un discurso ante la Asamblea Legislativa con motivo de la inauguración del 144º período de sesiones ordinarias del Congreso, en el que volvió a cargar contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, en el marco de la distante relación que mantienen.

En su discurso, el Presidente cuestionó a Villarruel y recordó el triunfo de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires y en el territorio bonaerense: «Luego de nuestro triunfo en la Ciudad, comenzó a digitarse un ataque que tomó su punto más alto luego en las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia».

Tras ese momento, giró levemente su cabeza a la izquierda, donde se encontraba Villarruel, quien es la presidenta del Senado. Se trató del primer encuentro entre ambos, tras meses de tensiones y diferencias políticas.