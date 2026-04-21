En la ocasión, con la presencia de vecinos, se presentó el plano del nuevo hospital y se anunció la incorporación de un nuevo médico para la localidad.

El gobernador Raúl Jalil, junto al intendente Raúl Úsqueda, y los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y de Salud, Johana Carrizo, realizaron una visita técnica del lugar donde se planifica la construcción del futuro Hospital seccional de Palo Blanco, una obra tan esperada y anhelada por todos los vecinos de esta localidad fiambalense.

En la ocasión, con la presencia de vecinos, se presentó el plano del nuevo hospital y se anunció la incorporación de un nuevo médico para la localidad. También estuvieron presentes el diputado nacional Sebastián Nóblega, y la senadora departamental Pamela López.

“Queremos expresar nuestro agradecimiento a nuestras autoridades. Valoramos profundamente que hayan escuchado nuestro pedido y que, a través de la gestión en equipo, hoy podemos ver avances concretos que responden a necesidades históricas de nuestro pueblo”, sostuvieron los vecinos tras la reunión con el Gobernador.

Esta infraestructura hospitalaria es una necesidad de todos los paloblanqueños y la zona norte de Fiambalá. Consideran que la obra permitirá brindar servicios fundamentales y dar respuesta a los vecinos y a la creciente demanda de turistas que circulan por la zona.

Es preciso recordar que el nuevo nosocomio será financiado a través de aportes del fideicomiso minero y acciones de Responsabilidad Social Empresarial.

El proyecto

Se proyecta la construcción de un nuevo hospital de aproximadamente 1.070 m², concebido para dar respuesta integral a las demandas sanitarias de la comunidad y su área de influencia.

El establecimiento contará con un área de emergencias equipada con shock-room, enfermería y consultorio de guardia, garantizando atención inmediata y resolutiva. El sector de internación se organiza en habitaciones diferenciadas para mujeres, hombres y niños, incorporando además una sala de partos con espacio de recuperación postparto, fortaleciendo la atención materno-infantil.

El programa se completa con servicios de diagnóstico, como rayos X y ecografía, laboratorio de análisis clínicos y un conjunto de consultorios externos que incluyen odontología, kinesiología, pediatría, clínica médica y ginecología. Asimismo, se prevén áreas de vacunatorio y farmacia, junto con sectores de apoyo indispensables para el funcionamiento del hospital y servicios generales.

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