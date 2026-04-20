El intendente Gustavo Saadi encabezó la entrega de diplomas a la primera cohorte del programa. Con más de 900 inscriptos totales, la Capital avanza hacia una gestión 100% digital con el respaldo académico de la Facultad de Tecnología.

En un acto cargado de significado para la profesionalización de la administración pública, el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, presidió en el Complejo Cultural Urbano Girardi la entrega de certificados a 186 agentes municipales. Los mismos completaron con éxito el programa de «Ofimática y Herramientas Digitales para la Administración Municipal», una formación de 50 horas cátedra avalada por la Universidad Nacional de Catamarca.

La iniciativa, coordinada entre las secretarías de Gabinete y Modernización, Gobierno y el Nodo Tecnológico, alcanzó un éxito masivo con 926 inscriptos desde su lanzamiento. Actualmente, tras la graduación de este primer grupo, otros 485 agentes ya se encuentran cursando bajo el objetivo de alcanzar la digitalización plena de los servicios ciudadanos.

Durante su discurso, Gustavo Saadi resaltó que la capacitación fue una demanda de los propios trabajadores: «Lo que más me gustó es que esto fue una iniciativa de los propios empleados. En un relevamiento interno surgió con claridad que querían formarse en tecnología. Hoy celebramos ese esfuerzo, esas ganas de aprender para generar un mejor servicio al vecino», expresó.

El jefe comunal, además, enfatizó que la verdadera modernización no reside sólo en las máquinas: «Si bien una parte de la modernización son las aplicaciones y computadoras, lo más importante es la capacitación de sus trabajadores. Hoy ustedes son protagonistas de que este municipio esté aún más modernizado. No me voy a arrepentir nunca de sembrar esta semilla educativa», concluyó.

En representación del ámbito universitario, el secretario de Posgrado de la Facultad de Tecnología de la UNCA, Ing. Marcos Aranda, ratificó el vínculo institucional: «La Facultad brindó todo el acompañamiento y siempre lo hará. Los vamos a seguir acompañando desde el ámbito académico en cada actividad que quieran realizar para el futuro. Este es un gran logro compartido».

Por su parte, el subsecretario de Transformación y Gestión Pública, Emilio Ramaci, destacó la profundidad de los contenidos: «Tuvimos una emoción inmensa al ver a la primera cohorte recibir certificados en temáticas como Inteligencia Artificial, Georreferenciación y Sistema GDE. Todo esto apunta a que la administración municipal sea puesta en valor, redundando en una mejor atención y celeridad para los contribuyentes».

Finalmente, el coordinador del curso, Prof. Alejandro Toloza, compartió su experiencia directa con los cursantes: «Me sorprendió ver a empleados que, a días de finalizar, ya me estaban pidiendo más capacitaciones. Se sintieron cómodos y están motivados para devolver una buena atención al vecino. Ya estamos con el segundo grupo de este año, trabajando en la comisión número 9 para continuar durante todo el ciclo».

El programa abarcó el dominio de herramientas de trabajo colaborativo, Paquete Office, aplicaciones 365 y el sistema de gestión digital, garantizando trayectorias laborales más sólidas.

Acompañaron al intendente en la ceremonia los secretarios de Gabinete y Modernización Mariano Rosales, de Gobierno Germán Kranevitter, Servicios Ciudadanos Martín Barrionuevo, de Mujer Géneros y Diversidad Gabriela Molina y autoridades del Concejo Deliberante.