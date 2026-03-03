El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, aprovechó el acto de inicio del ciclo lectivo municipal para referirse a la situación económica nacional y su impacto directo en las finanzas del municipio. Lo hizo tras el acto desarrollado en la Escuela Municipal N° 3 «Gustavo Gabriel Levene», con la presencia de la secretaria de Educación y Cultura, Marquesa Blanco, y en diálogo posterior con la prensa.

Saadi calificó como «muy grave» la caída de la coparticipación registrada en enero y febrero y advirtió que se trata de un escenario que «hace mucho tiempo no lo veíamos». Señaló que cuando no hay actividad económica, lo primero que se resiente es la recaudación municipal. «Realmente a nosotros nos está preocupando demasiado», afirmó.

En ese marco, anticipó que las negociaciones con el SOEM en el marco del reclamo salarial continuarán, pero aclaró que los acuerdos deben ser sostenibles. «Ojalá pudiéramos dar todo lo que quisiéramos dar. El tema es poder cumplir después», sostuvo. Cabe aclarar que el sindicato mantendrá una asamble esta tarde para debatir la recomposición salarial, con la posibilidad de un paro de 48 horas.

Por otra parte, Saadi defendió la contraprestación de los servicios municipales y señaló que las tasas, aunque difíciles de afrontar para muchas familias, tienen una respuesta concreta: recolección de residuos, iluminación y mantenimiento de espacios verdes. Advirtió que los vecinos enfrentan una presión creciente ante los tarifazos nacionales que se acumulan sobre el costo de los alquileres, los remedios y los servicios básicos.

Industria

El jefe comunal cuestionó las posiciones que, según dijo, atentan contra la industria. Recordó que el sector generó más de 10.000 puestos de trabajo en la ciudad y que hoy se observan fábricas que cierran o reducen su jornada laboral. «Lo más triste es ver a diputados de la oposición aplaudiendo cuando se hablaba en contra de la industria, sabiendo que aquí hay 10.000 catamarqueños cuyos puestos de trabajo están en riesgo», sostuvo.

Clima violento

Sobre el clima político nacional, Saadi fue directo al referirse a los incidentes ocurridos en el Congreso durante el debate de la reforma laboral. «El mundo está tan complicado, con tal nivel de violencia, que no es bueno lo que vi ayer en el Congreso de la Nación. Podemos pensar distinto, podemos tener miradas distintas, pero fomentar la violencia, los insultos, los agravios, por lo menos no me gusta, no es mi estilo», expresó.

En el plano educativo, el intendente anunció que el municipio evalúa la posibilidad de ampliar la oferta de escuelas ante la creciente demanda de familias que trasladaron a sus hijos desde establecimientos privados por no poder afrontar las cuotas. Esa tendencia, según explicó, es una consecuencia directa del deterioro del poder adquisitivo de los hogares y plantea al municipio el desafío de responder a una mayor demanda educativa con recursos más acotados.

Apertura de sesiones

Este martes 3 de marzo a las 19.15 horas se realizará la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026 del Concejo Deliberante de la Capital en el Complejo Cultural Urbano Girardi, en Avenida Ocampo 40. Durante el acto institucional, Saadi brindará su informe de gestión ante los concejales. El intendente expresó que espera un ámbito de debate y construcción de consensos más allá de las diferencias políticas. «El Concejo tiene que ser la casa del debate y la reflexión, pero sin perder de vista que hay un interés superior, que es el bienestar de los vecinos», concluyó.