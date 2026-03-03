Diez años sembrando esperanza: Warmi, una red que abraza y transforma vidas

Bajo el lema “Hogar Warmi 10 años con Vos”, el pasado sábado 28 de febrero por la tarde, en la plaza de Villas Cubas, se llevó a cabo un emotivo acto conmemorativo que reunió a instituciones, asociaciones y público en general en una jornada cargada de actividades, reflexión y celebración. La importante convocatoria reflejó el reconocimiento social hacia una política pública imprescindible para la provincia.

Del evento participaron funcionarios del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, legisladores provinciales y nacionales, concejales y miembros del Poder Ejecutivo y Judicial, quienes acompañaron este significativo aniversario. En ese marco, la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Paola Fedeli, hizo entrega de la declaratoria de interés parlamentario a la institución. Asimismo, desde la Cámara de Senadores y el Consejo Deliberante de la Capital se otorgaron reconocimientos a través del diputado Ramón Figueroa Castellanos, destacando la relevancia de la labor social que desarrolla Warmi en favor de mujeres, diversidades y sus familias.

La celebración contó con una feria integrada por mujeres emprendedoras que participaron durante 2025 de las capacitaciones de la Escuela Empresarial, visibilizando uno de los pilares fundamentales del Hogar: la promoción de la autonomía económica como herramienta clave para la construcción de una vida libre de violencias. La jornada también incluyó números artísticos, sorteos y espacios de encuentro que generaron un clima de cercanía y esperanza.

Uno de los momentos más conmovedores fue el testimonio de mujeres que transitaron por Warmi y compartieron sus historias de superación, resaltando el acompañamiento recibido en uno de los momentos más difíciles de sus vidas. Sus palabras pusieron en valor el trabajo silencioso y constante que el equipo interdisciplinario realiza todos los días.

A lo largo de esta década, el Hogar Warmi se consolidó como un dispositivo integral de contención y asistencia en toda la provincia. La Línea de Emergencia 200 y 144, el Botón Antipánico Warmi 911 —instalado en todo el territorio catamarqueño—, el Hogar de Alojamiento Transitorio, las Consejerías y la Atención Ambulatoria, junto a las múltiples estrategias articuladas con organismos de Seguridad y Justicia, constituyen una red fundamental para dar respuestas inmediatas y sostenidas frente a situaciones de violencia que, lamentablemente, crecen día a día.

«Este décimo aniversario no solo fue una celebración, sino también una instancia para visibilizar la importancia de sostener y fortalecer esta política pública que resguarda a cientos de mujeres y diversidades junto a sus familias, garantizando protección, acompañamiento y la posibilidad concreta de reconstruir sus proyectos de vida con plena autonomía», sostuvo su directora Paola Di Giacomo.

Diez años después de su creación, el Hogar Warmi renueva su compromiso de estar presente, acompañar y contener, reafirmando que ninguna mujer está sola y que el Estado provincial continúa trabajando para construir una Catamarca libre de violencias.