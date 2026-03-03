El Ministerio de Salud de la provincia recibió 7.280 dosis de la vacuna antigripal para dar inicio a la Campaña de vacunación 2026. Del total, 3.920 dosis corresponden a la vacuna trivalente adulto y 3.360 dosis a la adyuvantada.

La población objetivo de la campaña incluye a niños de 6 a 24 meses, adultos mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas y puérperas, y personas con factores de riesgo.

Del 25 de febrero al 06 de marzo se realizará la distribución de la vacuna en toda la provincia, que estará disponible para su aplicación a partir del lunes 09 de marzo.

Artículo anteriorLOS ALTOS REALIZARÁ LA APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2026
Artículo siguienteEl Hogar de Protección Integral festejó junto a la comunidad
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor