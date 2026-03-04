En el Salón San Martín de la Corte de Justicia se llevó a cabo una reunión con miras a un Convenio Marco de cooperación institucional entre la Corte de Justicia y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), a través del Programa Nacional Ciencia y Justicia.

El convenio tiene como objetivo establecer vínculos de cooperación científica y tecnológica entre ambas instituciones, promoviendo la realización conjunta de capacitaciones, cursos, asesoramiento técnico especializado y proyectos de investigación orientados a fortalecer la aplicación del conocimiento científico en el ámbito judicial.

En ese marco, el acuerdo prevé la implementación de programas de cooperación, la elaboración de proyectos específicos, la realización de trabajos conjuntos y la producción de publicaciones académicas, con el propósito de consolidar procesos de gestión basados en evidencia y contribuir a la mejora continua del servicio de justicia.

Para la ejecución de las acciones se conformará una Unidad de Coordinación integrada por representantes técnicos de ambas instituciones, que tendrá a su cargo la planificación, seguimiento y supervisión de las actividades que se desarrollen. Cada iniciativa será instrumentada mediante convenios específicos en los que se establecerán los recursos humanos, materiales e infraestructura necesarios para su implementación.

El instrumento también contempla disposiciones vinculadas a la confidencialidad de la información, la protección de la propiedad intelectual de los resultados obtenidos .