El Hospital Andalgalá superó las 14 mil prestaciones durante el tercer trimestre de 2025

Catamarca Provincia
El Hospital Andalgalá dio a conocer las estadísticas correspondientes al tercer trimestre de 2025, período comprendido entre octubre y diciembre, en el que se registraron más de 14 mil prestaciones entre consultas, prácticas diagnósticas, intervenciones y atenciones en Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En consultorios externos, las especialidades con mayor demanda fueron Clínica Médica, con 1.649 atenciones; Pediatría, con 1.606 consultas; y Ginecología, con 548 prestaciones. También se destacaron los servicios de Obstetricia (517), Kinesiología (412), Cirugía (321), Psicología (313), Servicio Social (305), Cardiología (276), Nutrición (212) y Foniatría (175).

En cuanto a prácticas diagnósticas, se realizaron 5.343 estudios de Rayos X ambulatorios y 135 a pacientes internados. Además, se efectuaron 422 ecografías ambulatorias y 91 a personas internadas, consolidando el acceso a estudios complementarios en el sistema público de salud.

La atención territorial a través de los CAPS también mostró una importante actividad, con un sostenido número de consultas en los distintos barrios y distritos del departamento, fortaleciendo el acceso a la salud en cada comunidad.

