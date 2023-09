El intendente Gustavo Saadi inauguro la plaza Jorge Bermudez

En lo que se refiere a la parquización de la plaza, se sembró césped en todas las superficies ajardinadas y se colocaron plantas ornamentales. Para su mantenimiento, se implementó un sistema de riego que utiliza agua proveniente de la recuperación de un pozo en desuso. Esta medida busca contribuir a la sostenibilidad ambiental y evita el malgasto de agua potable.

Como punto central de la plaza se construyó una fuente de agua con chorros que pueden alcanzar hasta 6 metros de altura y que están provistos de iluminación led.

La obra fue realizada en su totalidad por administración con empleados municipales.

«Beneficios»

Concluido el acto, el Intendente destacó los «beneficios» que generará la reforma de este espacio público. En este sentido, señaló que «poner en valor estos lugares trae muchísimos beneficios para toda la comunidad, su salud y el medio ambiente. La gente puede hacer ejercicio lo que provoca que pueda tener una vida más activa y relajada».

Agregó que las reformas de la plaza «generan mucho mayor seguridad».

«Antes éste era un lugar oscuro e inseguro y hoy con las luces led y las cámaras de seguridad es distinto. El solo hecho de que las familias se apropien del lugar disuade cualquier hecho de inseguridad», dijo.

Añadió que «también fomenta el comercio y la economía de la zona por la cantidad de gente que viene y estoy seguro de que beneficiará el turismo porque también será un lugar cultural». Finalmente, dijo que la reforma de la plaza no solo nace de «un pedido de vecinos del sector sino de personas que se criaron en este barrio, pero que hoy viven en otros puntos de la ciudad. Es un gran acto de valor a la ciudad”.

Críticas a Milei y defensa al Papa

Durante el acto de reinauguración de la plaza, el diácono Horacio Machado se sumó a las críticas contra las propuestas del candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei. En este sentido, se expresó en contra de «todos aquellos que quieren excluir a los pobres».

«¿Cuántos países en América Latina no tienen todavía educación pública, salud pública, jubilación estatal? Esos proyectos que son de exclusión no vienen de Dios» dijo Machado sin nombrar al libertario para luego agregar: «El Santo Padre ha sido clarito, el capitalismo neoliberal no es cristiano. Yo lo lamento y sería un pecado de cobardía y omisión callar esto».

Posteriormente, salió en defensa del Papa, quien fue objeto de duros cuestionamientos de parte de Milei, quien lo calificó como «el representante del maligno en la tierra».

«Estamos haciendo oración para que esa persona que ha ofendido a ese hombre maravilloso que Dios nos ha regalado como cabeza de la Iglesia, que siempre está mirando a los pobres, que es argentino. Qué falta de respeto, Dios mío», sostuvo el religioso ante el aplauso y la ovación de los presentes en la plaza.

En el último tiempo, Milei redobló sus críticas a Francisco al sostener que «tiene una gran afinidad con dictadores como (Raúl) Castro o (Nicolás) Maduro» y que «está del lado de dictaduras sangrientas».

«Es condescendiente con todos los de izquierda, aunque sean verdaderos asesinos», dijo el candidato libertario.

Reunión

con médicos

El gobernador Raúl Jalil se reunió con las autoridades del Círculo Médico de Catamarca para conocer la situación de la institución y analizar la relación contractual con la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). Durante este encuentro se acordó que a partir de septiembre se implementará un incremento del 20 por ciento en el nomenclador de la OSEP.

Fernanda Gómez, directora de la Obra Social de los Empleados Públicos, expresó su satisfacción por el acuerdo. «Hemos logrado una importante recomposición del 20 por ciento en honorarios médicos y servicios ambulatorios, que entrará en vigencia a partir del mes de septiembre», dijo.