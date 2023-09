Los gremios docentes y el Ejecutivo provincial mantuvieron una nueva reunión, por

la paritaria salarial, acordada luego del cuarto intermedio para consultar a las

bases.

En esta oportunidad, hubo una mejora en la oferta de un 51% en tres cuotas con

cláusula de revisión que fue aceptada por los gremios de Ateca, Sidca y Sadop,

Suteca firmó con objeciones y Uda rechazó.

En ese sentido, se estableció un 21% en septiembre, 12% en octubre, 18% en

noviembre y cláusula de revisión posterior al 15 de diciembre conocido el índice

inflacionario. De ello resultan los siguientes valores del punto índice, en

septiembre $462,31, en octubre $491,83 y en noviembre $536,12.

Al respecto, el secretario General del Sidca Sergio Guillamondegui, en diálogo con

El Esquiú.com señaló que “Ateca, Sadop y Sidca aceptamos el ofrecimiento,

acordamos el aumento ya que hubo una mejora de la propuesta que quedaría,

21% en septiembre, 12% en octubre y 18% en noviembre y cláusula de revisión

posterior al 15 de diciembre conocido el índice de inflación”.

“Entonces hemos aceptado un 51% más la cláusula de revisión y también lo

importante es que nos hemos resguardado con otra cláusula que incorporamos la

cláusula nacional de la comisión de monitoreo y seguimiento de la inflación, o sea

una comisión permanente de monitoreo y seguimiento del proceso inflacionario y

la evolución salarial”, afirmó.

Sobre los gremios que rechazaron el ofrecimiento por insuficiente, señaló que “lo

que pasa es que, a diferencia de la propuesta de las demás organizaciones, ellos

pedían además un 18% en diciembre para cerrar y por ahí eso era riesgoso, según

el criterio nuestro, porque qué pasa si la inflación en diciembre es del 30% y no del

18. Por eso nosotros vemos que la revisión es más certera que dejar hoy asentado

un porcentaje que puede ser irrisorio mañana”.

Por su parte, en diálogo con la secretaria General de Ateca Alejandra Reales

manifestó que “nosotros hemos aceptado porque justamente habíamos sido

nosotros lo que habíamos pedido esos cambios de movilidad de porcentaje porque

entendíamos que noviembre no tenía ningún porcentaje y es el mes en donde

tiene mayor inversión el docente. De todos modos, cualquier acuerdo frente a este

nivel inflacionario es complicado”.

“Nos dieron la posibilidad de escucharnos, de correr los porcentajes porque en un

primer momento nos dieron los porcentajes dejándonos sin nada en noviembre y

ya casi cerrando el año 2023 en diciembre. En esta oportunidad nos escucharon,

nos dieron en septiembre 21%, en octubre 12% y en noviembre un 18%, con una

cláusula de revisión para diciembre”, apuntó.

En esa línea, agregó que “también adhirieron al artículo 4 de la paritaria nacional

que habla de un monitoreo constante desde lo salarial en cuanto al nivel

inflacionario, eso hace que si la inflación dispara más de lo previsto se tienen que

abrir las paritarias y nos volvemos a sentar a negociar”.

“Es decir, logramos cerrar el año 2023 y que no se fuera al 2024 ya que siempre

nos pasaba que los acuerdos terminaban con el 2024 porque lo de diciembre se

cobra en enero y eso hace que ya tengamos un mes menos para negociar. Esta

vez lo hemos logrado cerrar hasta noviembre y que termina siendo en 2023 y no

tocamos el 2024”, aseguró.

Por último, el secretario General de Suteca, Juan Godoy, en disconformidad con el

ofrecimiento dijo que “nosotros rechazamos el ofrecimiento por considerarlo

insuficiente, realizamos la consulta a nuestros afiliados que no aceptaron el

ofrecimiento del gobierno. Entendemos que no debería ser en cuotas y que el mes

de diciembre debería ser el más definitorio en lo salarial”.

“Nosotros ratificamos nuestra posición de solicitar el 67% que lo pedimos en la

reunión anterior y al no tener una respuesta favorable rechazamos este nuevo

ofrecimiento salarial”, subrayó.