La actriz de hollywood arremete contra el cantante por utilizar una imagen de ella en los Nickelodeon Kids’ Choice Awards 2012, en la portada de su último single.

Tras el lanzamiento de Slime You Out, el nuevo single de Drake en colaboración con SZA, el viernes la actriz de Monster’s Ball reveló en una serie de comentarios de Instagram que el rapero “no obtuvo” su aprobación para usar la imagen como arte de portada de la canción.

“No obtuvo mi permiso”, escribió Berry cuando un fan le pidió su opinión sobre la obra de arte. “¡Eso no está bien, pensaba mejor de él!”.

Y añadió: “A veces tienes que ser más grande… ¡aunque seas mujer!”.

Después de que un fan le preguntara por qué está tan “enojada”, ya que la foto es “propiedad de Getty Images”, la actriz afirmó que el rapero canadiense se puso inicialmente en contacto con ella para pedirle permiso y ella lo rechazó.

“Cuz he asked me and I said NO that’s why”, respondió Berry en sus comentarios de Instagram. “¿Por qué preguntar si tienes la intención de hacer lo que quieres hacer? Eso fue el f**k you para mí. No mola ¿Lo entendés?”

Y añadió a otro usuario: “Hizo que su gente llamara a mi gente y yo dije NO. No me gustaba esa imagen de baba en mi cara asociada a su canción. Y él decidió hacerlo de todos modos. Ves… esa es la falta de respeto. No está bien”.

El nuevo álbum de Drake, For All the Dogs, saldrá a la venta el 6 de octubre.