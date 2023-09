El candidato a concejal del Circuito 1 y 2 de Juntos por el Cambio, Daniel Ortega,

relanzó su campaña en el día de ayer y apuntó muy duro contra las candidatas del

peronismo, Daiana Cippitelli, y de La Libertad Avanza, Marta Spina.

Aseguró que es poco conocida la trayectoria de ambas, que no se les conocen

propuestas y que la gente no les conoce ni los rostros.

En cuanto al análisis de los votos obtenidos en las elecciones de agosto, en donde

Unión por la Patria obtuvo más del 56% de los mismos, el aspirante a una banca

en el Concejo Deliberante expresó: “En las PASO, el peronismo jugó con muchas

colectoras, hay que ver si eso se traslada directamente. Creo que la militancia ha

sido defraudada en haber puesto como candidata a la pareja del actual concejal”.

En cuanto a la candidata de los libertarios, dijo que representa la antipolítica y que

no la conoce. “No conocemos sus propuestas, no le conozco su voz ni su cara. Ha

sido arrastrada por (Javier) Milei y creo que el vecino debe ser responsable a la

hora de elegir un representante comunal”.