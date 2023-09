El comisario inspector Ariel Carabajal, se refirió a los controles que realiza la

institución policial en compañía de áreas municipales y provinciales desde la

semana pasada señalando que hasta el momento no hubo inconvenientes.

Carabajal, en diálogo con Radio El Esquiú 95.3 comentó que “hasta el momento

los operativos se están llevando a cabo de manera positiva, también se trabaja

dentro de la villa donde se fueron disuadiendo algunos eventos que pueden causar

inconvenientes a los menores, es decir trabajamos para evitar que los menores

sufran algún hecho no deseado”.

“Hasta el momento todo está saliendo conforme a lo planificado coordinado con

los demás organismos. Nosotros tenemos un promedio, de acuerdo a Seguridad

Vial, que aproximadamente 2 mil autos por media mañana subieron a El Rodeo

desde que comenzó el operativo la semana pasada”, señaló.

En esa línea, agregó que “esto si lo cuantificamos fácil aproximadamente unas 20

mil personas han subido a lo que es la villa veraniega de El Rodeo. Siempre

tenemos que tener en cuenta que el flujo es variable ya que suben un poco y bajan

otros tantos”.

“Los controles permanecerán hasta el día viernes a la mañana que en El Rodeo

está previsto el último evento el día 20 y nosotros estiramos un poco más los

controles por los jóvenes que siempre se quedan o por alguna circunstancia.

Diariamente estamos enviando unos 300, 400 efectivos dependiendo el día, ya

que no es lo mismo un fin de semana que durante la semana”, aseguró.

La Municipalidad de El Rodeo y el Gobierno de Catamarca, prepararon distintas

actividades deportivas y recreativas, a desarrollarse durante estos días, para que

los estudiantes puedan disfrutar y participar con la posibilidad de llevarse

importantes premios.

”Los jóvenes pueden participar en actividades como yenga, tocata, fútbol, ping

pong de preguntas y respuestas, fútbol tenis, entre otras, además de sorteos con

importantísimos premios, diversión sana que es lo que queremos para los jóvenes

que nos visitan en esta semana de los estudiantes” manifestó el intendente de El

Rodeo, Armando Seco Santamarina.

Todas las actividades se desarrollan en los jardines de la Hostería Municipal de El

Rodeo desde las 16 horas.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de la Provincia lleva adelante estrategias de

prevención en diferentes lugares de concentración masiva de adolescencias y

juventudes. Se propuso la instalación de dispositivos de intervención tales como

zonas de descanso y puestos de hidratación, así como la difusión de información

sobre los riesgos asociados al consumo de sustancias, y pautas de cuidado para

sí y para terceros.