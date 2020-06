18 junio, 2020 15:38

Laurita Fernández y Nicolás Cabré confirmaron su separación hace una semanas. Ante esto, la China Suárez reaccionó en las redes sociales.

El inesperado gesto 2.0 de la China Suarez con Laurita Fernández tras su separación de Nicolas Cabré

Hace unas semanas, Laurita Fernández y Nicolás Cabré confirmaron su separación. Los usuarios de las redes sociales descubrieron que la China Suárez, luego de la ruptura, decidió dejar de seguir a la bailarina en Instagram. Cuando notaron esto, muchos sospecharon que la razón de esto fue porque Laurita había recomendado y elogiado una receta de Eugenia Tobal, quien fue otra ex de Cabré.

Finalmente, se confirmó que la China Suárez, en realidad, dejó de seguir a Laurita Fernández mucho antes de que recomiende el posteo de Eugenia Tobal. Por lo tanto, no fue un hecho que haya influido en su decisión.

En medio de la especulación y los rumores detrás de la ruptura, Laurita Fernández explicó por qué terminó su relación con Nicolás Cabré: “Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”.

También aclaró que la ruptura fue por videollamada porque “no quedaba otra manera” debido a la cuarentena. “Dijimos que antes de empezar a discutir lo mejor era tomar una distancia. Quizás si hubiésemos seguido, hubiésemos empezado a discutir. Y esas cosas desgastan la relación. Me volví a conectar con cosas que me di cuenta que me apasionan y que, sin querer, estaba dejando de lado. No por culpa de Nico, pero eso no estaba bueno”.

Laurita Fernández contó que la relación pudo haber sido afectada por la convivencia de ellos en Mar del Plata durante el verano pasado: “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”.

