Música

Se trata de un adelanto de su próximo álbum “FUTURE PAST”, que se lanza el 22 de octubre.

Duran Duran presentó su nuevo single “MORE JOY!” feat CHAI, adelanto de su próximo y decimoquinto álbum de estudio, “FUTURE PAST”, que se lanzará en todo el mundo el 22 de octubre.

En “ MORE JOY! “, Duran Duran incursiona en el género J-pop-disco-punk junto a CHAI, la banda de punk de chicas en rápido ascenso de Nagoya, Japón.

“MORE JOY!” nació de una alocada zapada con Duran Duran, Graham Coxon y Erol Alkan. Era una pieza tan inusual que no estábamos muy seguros al principio de si encajaría. Me recordaba a uno de esos videojuegos japoneses retro, que siempre encontré bastante enaltecedores. Se nos ocurrió el coro “MORE JOY!” desde el principio, y se convirtió en la clave del resto de la canción. Todos estuvimos de acuerdo en que sonaría muy bien con voces femeninas japonesas, y fue entonces cuando Simon tuvo la inspiradora idea de preguntarle a CHAI si querían colaborar con nosotros. Para nuestra alegría, estuvieron de acuerdo, y el resultado ciertamente trajo una nueva energía increíble a la canción. ¡Ellas son tan especiales!”, contó el tecladista Nick Rhodes.

El sencillo formará parte de “Future Past”, que contará con un gran número de colaboraciones emocionantes aparte de la de CHAI. La banda trabajó junto al DJ y productor británico Erol Alkan y al pionero compositor y productor italiano Giorgio Moroder. Además, contaron con la “hit maker” sueca de múltiples platino Tove Lo, Ivorian Doll y CHAI de Japón. Como si eso fuera poco, se sumaron Graham Coxon de Blur, quien coescribió y tocó la guitarra en muchas de las canciones del disco, y el ex pianista de David Bowie, Mike Garson, que añade una exquisita capa sonora al cierre del álbum: “FALLING”.

El disco, que se grabó en estudios de Londres y Los Ángeles durante la pandemia y fue mezclado por Mark “Spike” Stent, también cuenta con Mark Ronson, colaborador de muchos años, quien coescribió y tocó en “WING”.

El álbum estará disponible en todas las plataformas digitales, así como en una variedad de formatos físicos: CD estándar, cassette, un deluxe CD de edición limitada de tapa dura con tres canciones adicionales y vinilo de colores. La tienda oficial también ofrecerá formatos exclusivos de vinilo y cassette con impresiones firmadas de edición limitada.

¡Escuchá “More Joy” acá!

Rose Bouzon