Música

Una de las canciones más emotivas de Queen.

Brian May acaba de sorprender con una declaración que sin dudas interesará a sus seguidores: reveló cuál es, para él, la canción más importante que escribió. Podríamos pensar que se trata de himnos de Queen como “We Are The Champions”, o “We Will Rock You”, pero él se refería a “Too Much Love Will Kill You”, uno de los temas que hoy lanza junto a su disco en solitario “Back To The Light”. De hecho, este álbum tiene una nueva y emocionante versión de esta icónica canción.

Recordemos que “Too Much Love Will Kill You” fue estrenada en su versión original en el Estadio de Wembley durante el homenaje a Freddie Mercury y alcanzó el quinto puesto en las listas de 1992. Aunque muchos seguidores de la banda creían que había sido escrita con su frontman, él había fallecido justo un año antes.

Sin embargo, la historia de la canción se remonta a los años 86/87 y a su creación junto a Elizabeth Lamers y Frank Muskers y trata sobre algunos asuntos personales y románticos que habían dejado “desorientado” al músico. El tema fue luego interpretado por Freddie en 1989 y se incluyó en el álbum “Made in Heaven” de 1995.

“‘Too Much Love Will Kill You’ es una larga historia y la versión que se escucha en ‘Back To The Light’ es la original. Tiene el teclado original que yo tocaba cuando componía la canción”, explicó May.

Rose Bouzon