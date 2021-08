Música

El frontman de Radiohead considera que es “una de las canciones más hermosas”.

Ya sea con Radiohead, Atoms for Peace o The Smile, como en solitario, Thom Yorke es definitivamente una de las figuras clave de la música contemporánea, por lo que era un gran misterio saber cuál era su canción preferida.

Quizás muchos no lo tengan claro, pero Yorke lo sabe desde 2006. En una entrevista concedida en ese mismo año para SPIN el músico confesó que su canción favorita de todos los tiempos es “Unravel” de Björk: “Estoy intentando que Radiohead haga una versión porque creo que es una de las canciones más hermosas que he escuchado”.

Un año después, Radiohead compartió su cover de “Unravel” a través de un live webcast.

Recordemos también el gusto de Yorke por “Homogenic” (1997), tercer álbum de la cantante islandesa, y una obra maestra adelantada a su tiempo, clave de la música electrónica-experimental. Esa misma admiración hizo que trabajaran juntos en “I’ve Seen It All”. El single fue co-escrito por Lars Von Trier y tiene a la dupla cantando sobre samples industriales y secciones de cuerda ravellianas.

Björk también expresó su respeto hacia el músico inglés: “Es muy tímido e inseguro y no revela demasiado de sí mismo. Por eso me resulta difícil explicar cómo es. No puedo hacerle justicia. Pero es una persona muy especial. Cuando entra en una habitación, afecta a todo el ambiente de forma muy positiva“, señaló.

Rose Bouzon