El grupo catamarqueño Divergentes Crew fue distinguido como ganador del Premio Martín Fierro de la Danza 2025 en la categoría Ensamble Adulto Destacado en Danza Libre y Ritmos Latinos, en una histórica primera edición de este galardón organizado por APTRA, que reunió a más de 1200 artistas de todo el país.

La ceremonia se realizó el domingo 7 de diciembre en el Golden Center, con la conducción de Virginia Gallardo y la presencia de las máximas figuras de la danza argentina. La gala consagró además con el Martín Fierro de Oro a Eleonora Cassano y Julio Bocca.

El reconocimiento a Divergentes Crew representa un hito histórico para la danza urbana y la cultura de Catamarca, al tratarse de un premio nacional que distingue la excelencia artística, la trayectoria, la creatividad y el impacto cultural.

Este logro es fruto del compromiso, la disciplina y la identidad artística del grupo, que desde Catamarca viene construyendo un sólido camino en los escenarios del país. La obtención del Martín Fierro no sólo celebra el talento local, sino que también posiciona a la provincia en la agenda nacional de la danza y los ritmos urbanos.

Catamarca celebra hoy a sus campeones de la danza.

Integrantes de Divergentes Crew:

Abigail Heredia

Abigail carrizo

Morena Villafañe

Manuel castro

Paula Orquera

Bruno Leiva