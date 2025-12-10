DESCUENTOS DEL 30% Y 20% PAGANDO CON TARJETAS DEL BANCO NACIÓN

A partir de un convenio renovado entre el Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte y el Banco Nación, por las compras que se realicen los días 12, 13 y 14 de diciembre en la Feria del Patio Edición Navidad, se podrá acceder a los descuentos y beneficios.

La propuesta incluye una promoción de un 30% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés para compras realizadas en la feria, en todos los rubros de exposición: artesanías, diseños, manualidades y productos regionales. En este caso, el tope de reintegro es de $30 mil pesos por tarjeta.

En tanto que para el sector gastronómico, que estará representado por variedad de food trucks, el beneficio es de un 20% de descuento en un solo pago con un tope de reintegro de $10 mil por tarjeta.

En ambos casos la promoción es válida pagando exclusivamente con la billetera virtual Modo BNA+ y con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación.

Esta 2da feria, que se realizará del 12 al 14 de diciembre, desde las 19 y hasta la medianoche en el Predio Ferial Catamarca, busca consolidarse como un espacio de encuentro y promoción del talento local, y fomentar la compra de productos con identidad y valor cultural, ideales para regalar en las fiestas. Contará con 180 stands de artesanos, diseñadores, manualistas y elaboradores de productos regionales y una programación artística que contará con el cierre, el domingo 14, de Valen Vargas.

