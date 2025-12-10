Cultura de la Capital invita a vivir la Navidad en la plaza 25 de Mayo

La Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección General de Cultura y la Dirección de Planeamiento Urbano, invita a vecinos y vecinas a ser parte de dos momentos que, año a año, llenan de luz, ilusión y encuentro la Plaza 25 de Mayo.
Encendido del arbolito
Este viernes 12 de diciembre, desde las 21.30, el Paseo de la Fe será nuevamente el escenario del encendido del arbolito navideño, una tradición que reúne a familias, amigos, niñas y niños para celebrar juntos el comienzo de la temporada más festiva del año.
La noche estará acompañada por la música y las voces de la Banda de Música Municipal, el Coro Municipal de Niños y Niñas, Catamarca Gospel Choir y el Taller de Danzas Clásicas de Daniela Salamanca, artistas que cada año suman su talento para hacer de este momento una experiencia compartida y profundamente emotiva.
Papá Noel recibirá a niños y niñas
La magia continuará durante la semana: del lunes 15 al miércoles 17 de diciembre, de 20 a 22 horas, Papá Noel estará junto al arbolito para recibir las cartitas de los más pequeños y sacarse fotos con todas las familias que quieran acercarse.
Como cada año, esta propuesta busca acompañar la ilusión de las infancias y generar un espacio de encuentro festivo y lleno de sonrisas.
La Municipalidad invita a toda la comunidad a ser parte de esta gran celebración y a disfrutar de estas actividades pensadas para vivir juntos la Navidad en la plaza central de nuestra ciudad.