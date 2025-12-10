Proyecta un fuerte impulso turístico para la zona.

El gobernador Raúl Jalil recorrió días atrás la obra de pavimentación del acceso al Dique de Ipizca, en Ancasti, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, y los intendentes Rodolfo Santillán (Ancasti) y Franco Carletta (Icaño).

La intervención, ejecutada por Vialidad Provincial, forma parte del proyecto de obra básica y pavimentación de la Ruta Provincial N°15, que permitirá mejorar la conectividad hacia la localidad de Ipizca y potenciar su crecimiento turístico.

El plan contempla una traza total de 6.000 metros, con una calzada de 6 metros de ancho y banquinas de 1 metro. Actualmente, los trabajos se concentran en un tramo de 1.800 metros donde se ejecutan tareas de limpieza, reconstrucción de la base granular y preparación del terreno, fundamentales para garantizar la durabilidad del pavimento.

En los 4.200 metros restantes avanzan las tareas de despeje y conformación de la subrasante, pasos previos indispensables para iniciar la etapa final de asfaltado.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que esta obra no solo moderniza la infraestructura vial del departamento, sino que también abre nuevas oportunidades económicas y sociales para la comunidad de Ipizca y sus alrededores, al mejorar el acceso a uno de los puntos turísticos más valorados de la zona.