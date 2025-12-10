La Virgen del Valle volvió a convocar a miles de visitantes para su procesión y, los días previos, en los distintos puntos de peregrinación mariana. Por eso el fin de semana largo en Catamarca tuvo un importante movimiento vinculado al turismo religioso y traccionado principalmente por peregrinos llegados desde distintos puntos del país.

La ocupación hotelera en la capital catamarqueña, epicentro de la celebración en honor a la Virgen del Valle, fue del 85%, mientras que el promedio provincial durante el fin de semana largo fue del 65%.

En Capital, la ocupación fue un 10% superior a las fiestas marianas del año pasado, donde la ocupación se había ubicado en un 75%.

“Una vez más la devoción de los peregrinos hacia nuestra Virgen del Valle se vio reflejada en la ocupación hotelera y en el impacto económico que genera el turismo religioso. Ingresaron muchísimos peregrinos, y además nos favoreció el hecho de que la Fiesta de la Virgen conformara un nuevo fin de semana largo”, destacó la secretaria de Gestión Turística, Evangelina Quarín, quien además valoró el gran operativo de asistencia a peregrinos que desplegó el Gobierno de la Provincia, conjuntamente con la Iglesia y muchos catamarqueños que, en estas fechas, eligen servir a quienes vienen a honrar a la Morenita del Valle.

La estadía promedio fue de dos noches y, teniendo en cuenta un gasto promedio de $89.167, el impacto económico calculado sobre los turistas que se alojaron fue de $1.770 millones de pesos, que se distribuyen en toda la cadena del valor del turismo.

A este relevamiento, realizado desde la Dirección de Calidad Turística del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, se suma el realizado desde la Policía de la Provincia que registró el ingreso de peregrinos en los distintos puestos camineros del Valle Central.

Desde el 29 de noviembre y hasta el mediodía del 8 de diciembre, se había registrado el ingreso de 305.765 peregrinos, y de 118.430 vehículos. La procedencia de los peregrinos era principalmente del Noroeste Argentino: Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y La Rioja.

La Virgen del Valle, Patrona de Catamarca y Patrona del Turismo, volvió a movilizar a multitudes de fieles que visitaron los distintos centros de peregrinación como la Gruta, la Catedral Basílica, el Museo de la Virgen y, desde hace un año, también se sumó la Virgen del Valle ubicada en plena montaña, en El Rodeo, otro atractivo que completa la experiencia de turismo religioso en Catamarca.