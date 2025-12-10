El diputado electo de Unión por la Patria, Germán Scolamieri, habló con la prensa antes de asumir su banca. Dijo que buscará representar a sectores “sin voz”, celebró la fuerza numérica del bloque y adelantó que acompañarán a los legisladores nacionales “pensando siempre en Catamarca”.

El diputado electo Germán Scolamieri expresó su satisfacción por la nueva etapa que inicia con la asunción de la Legislatura.

“Muy contento. Es un nuevo desafío, representar a un sector que no tenía voz acá. Gente de Incendios Forestales, gente de prensa… quiero apuntar mi trabajo a esos sectores”.

El dirigente aseguró que hay “muchas cosas por hacer” y que este primer paso lo encuentra “aprendiendo de quienes ya tienen experiencia”.

Scolamieri se mostró conforme con la conformación del bloque de Unión por la Patria, que ayer mantuvo una reunión interna.

«Estamos muy contentos. Por lo menos hasta ahora tenemos un buen número que va a ser muy útil para lo que se viene en estos años», destacó.

Consultado por el rol que cumplirá el espacio frente al nuevo panorama nacional, señaló que esperan un accionar responsable de quienes representen a Catamarca en el Congreso: “Confiamos mucho en que nuestros legisladores van a hacer lo mejor para la provincia, que es lo que nosotros también intentamos hacer”.