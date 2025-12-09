En el recinto de sesiones “Fray Mamerto Esquiú”, la Cámara de Senadores llevó adelante laSesión Preparatoria encabezada por el Presidente Provisorio senador Horacio Gutiérrez, oportunidad en la que juraron las y los legisladores electos en los comicios del pasado 26 de octubre; procediendo también a elegir a las nuevas autoridades.

De acuerdo al Orden del día previsto para la jornada, se procedió a conformar la Comisión Especial de Poderes encargada del estudio, verificación y aprobación de los correspondientes títulos. La misma estuvo integrada por los senadores Soledad Blas, Guillermo Ferreyra y Ramón Figueroa Castellanos.

Tras ello, se hizo entrega de una placa y reconocimiento a las y los senadores salientes Ariel Cordero, Norma Reales, José Pío Carletta, José Alaniz Andrada, Andrea Lobo, Virginia Del Arco, Antonio Camposano y Augusto Ojeda.

Luego de dar lectura al informe de la Comisión de Poderes quien señaló que no existe objeción alguna para el ingreso de los nuevos legisladores, se procedió a tomar juramento de ley a la senadora Pamela López, en representación del departamento Tinogasta; Rodolfo Santillán, de Ancasti; María Elena Lagoria, de Santa María; Gonzalo Ormachea, de Capayán; Elina Soriano, de Antofagasta de la Sierra; María Belén Menecier, de Paclín y de Débora Romero, de La Paz. En tanto, el senador Augusto Ojeda de El Alto, juró por un nuevo periodo.

Cabe destacar que Romero asumió cómo suplente del electo senador Luis Polti quien presentó su renuncia para continuar como intendente.

De esta manera, el Cuerpo de la Cámara Alta se completa con las y los senadores Ramón Figueroa Castellanos (Capital); Guillermo Ferreyra (Fray Mamerto Esquiú); Carolina Casas (Pomán); Soledad Blas (Belén); Romina Williams (Ambato); Mario Gershani (Valle Viejo); Horacio Gutierrez (Andalgalá); y Félix Jerez (Santa Rosa).

Conforme lo establecido en los artículos 15 y 19 del Reglamento Interno y el artículo 100 de la

Constitución Provincial, se procedió a la elección del Presidente Provisorio y Vicepresidente del

Cuerpo Legislativo.

Fue así, que, a partir de la moción formulada por el senador Mario Gershani, se propuso al senador Figueroa Castellanos para ocupar la presidencia provisoria de la Cámara Alta, propuesta aprobada por el Pleno.

Asimismo, la vicepresidencia del Senado, también con el apoyo del Cuerpo, quedó en manos de la senadora Williams. Ambos legisladores, prestaron el juramento correspondiente.

Presidencia de Bloques