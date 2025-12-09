La Municipalidad de la Capital lanzó la incorporación y financiación integral del examen internacional Teaching Knowledge Test (TKT) de Cambridge English para todas las y los docentes del Sistema Educativo Municipal (SEM). por primera vez, un municipio financiará íntegramente esta certificación de prestigio global, garantizando el acceso gratuito a una evaluación reconocida a nivel mundial.

En esta oportunidad, un grupo de 16 docentes del Programa Municipal de Inglés (PMI) rindió el examen que posee una certificación de reconocimiento mundial, el cual evalúa conocimientos fundamentales para la enseñanza del inglés. la instancia fue aplicada por el Centro Examinador Cambridge – Academia Argüello de la ciudad de Córdoba, lo que permitió asegurar rigurosidad, objetividad y validación externa de los resultados.

Esta medida se enmarca en la nueva etapa de crecimiento del Programa Municipal de Inglés, que, en solo tres años, democratizó el acceso a exámenes internacionales para estudiantes de escuelas públicas y ahora avanza en un nuevo objetivo: elevar el estándar docente, profesionalizar la enseñanza y garantizar una formación continua con validación externa.

El TKT evalúa los conocimientos esenciales para la enseñanza de la lengua inglesa y constituye un estándar internacional para medir la calidad de la práctica docente. esta nueva instancia forma parte del proceso de fortalecimiento del Programa Municipal de Inglés, que desde hace tres años impulsa la formación en lenguas extranjeras en escuelas públicas de nivel primario y secundario.

Desde el municipio, a cargo del intendente Gustavo Saadi, subrayan que esta iniciativa complementa la reciente implementación de los exámenes Cambridge English Skills Test —también financiados por la gestión— que permitieron a estudiantes municipales acceder a pruebas digitales adaptativas por primera vez.

La articulación sostenida con Cambridge English y centros examinadores de nivel Platinum constituye un avance importante dentro de la política municipal de innovación pedagógica. esto consolida un sistema educativo municipal que promueve estándares de calidad internacional tanto para docentes como para estudiantes, reforzando la visión de una Capital de la Educación.