La Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca recibió el máximo galardón en la categoría «Tecnología y Gestión de Datos» durante la tercera edición de los Premios Iberoamericanos DTI (Destinos Turísticos Inteligentes), que se realizó ayer en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil).

El proyecto ganador, titulado «Innovación y tecnología aplicada al desarrollo turístico», logró destacar sobre otros seis destinos finalistas de Brasil, Colombia y Argentina. Este reconocimiento internacional fue recibido en representación de la ciudad por el coordinador del Observatorio de Turismo Municipal, Jorge Cejas; la Administradora de Promoción Turística, Antonella Rubio; y la Directora Provincial de Promoción y Servicios Turísticos del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes de la Provincia, Soledad Soria.

Al respecto, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Económico del Municipio, Inés Galíndez señaló: “Nos sentimos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado en conjunto con otras áreas del Municipio, y el trabajo del equipo en general. Esto es fruto de tener metas claras, generando acciones para el desarrollo turístico de la ciudad y para atraer a más turistas”.

Un ecosistema digital al servicio del turista

El corazón de la propuesta —desarrollada conjuntamente entre las áreas de Turismo y la Secretaría de Gabinete y Modernización de la Capital— consiste en un robusto ecosistema digital diseñado para mejorar la experiencia del visitante y optimizar la toma de decisiones basada en datos.

Los pilares tecnológicos que cautivaron al jurado incluyen a Catu, el asistente virtual (chatbot) de atención personalizada y el Sitio Web, con una plataforma renovada y de navegación intuitiva. Además, el galardón se basa en el trabajo logrado desde la Cabina de Información Inteligente, con tecnología de vanguardia y la Plataforma de Gestión de Datos, un sistema que permite recolectar, procesar y ordenar información estratégica del sector.

Alianzas estratégicas para el crecimiento

Este logro fue posible gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes, y el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), cuya articulación resultó fundamental para llevar la innovación local a estándares internacionales.

Más que un premio, este reconocimiento representa un paso firme en un proceso sostenido que busca la certificación oficial de San Fernando del Valle de Catamarca como un Destino Turístico Inteligente, consolidando una ciudad más moderna, conectada y sostenible.