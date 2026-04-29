En el marco de un plan estratégico de recuperación vial, la Municipalidad de la Capital, en conjunto con Vialidad Provincial, continúa ejecutando importantes obras de repavimentación en las principales arterias de la ciudad. Las intervenciones tienen como objetivo optimizar la seguridad vial y dar respuesta al deterioro de la carpeta asfáltica por el intenso flujo vehicular.

Actualmente, está intervenida la Av. Gobernador Galíndez en el tramo comprendido entre Gobernador Felipe Figueroa y Av. Virgen del Valle. Las tareas incluyen fresado y colocación de concreto asfáltico en una superficie de 17.220 m². Por este motivo, el tránsito permanecerá interrumpido en el corredor este-oeste este martes de 08:00 a 17:00 horas.

En paralelo, en Av. San Martín, se interviene un tramo de 18 cuadras, desde Acosta Villafañez hasta Av. Padre Santiago Sonzi. Allí se ejecutan 17.086 m² de nueva carpeta asfáltica, bacheo, imprimación y la reparación de 60 metros lineales de cordón cuneta y 14 badenes.

Al respecto, el secretario de Urbanismo y Arquitectura, Javier Varela, destacó la integralidad del operativo: «Estamos mejorando la infraestructura para optimizar la circulación. No se trata solo de parches, sino de una renovación total que incluye un plan intensivo de bacheo en toda la Capital».

Próximas intervenciones

Varela adelantó que, una vez finalizados los actuales frentes, las cuadrillas se trasladarán a:

Calle Ingamana (Barrio 920): Conexión clave entre la zona oeste y Av. Galíndez.

Avenida Colón: Se aplicará tecnología de microaglomerado para prolongar la vida útil del pavimento.

Avenida Manuel Navarro: Se proyecta una repavimentación total de 3.2 kilómetros, una obra largamente esperada por los vecinos de la zona sur de la Capital.

Desde la Municipalidad se solicita a los conductores respetar la señalización, utilizar vías alternativas y circular con extrema precaución en las zonas de obra para garantizar la seguridad de los trabajadores y peatones.

El municipio a cargo del Intendente Gustavo Saadi, con la ayuda del gobierno de la provincia, trabajan en un ambicioso plan de asfaltado que incluye a toda la Capital, no solo cubriendo nuevas arterias en las periferias y barrios que históricamente solicitaban estas obras, sino mejorando las arterias ya existente que se deterioraron debido a la alta transitabilidad, por lo que se pide paciencia y colaboración para pronto se pueda disfrutar de calles y avenidas más seguras, para el bienestar de los vecinos y turistas que deseen visitar la ciudad.