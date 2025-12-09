El intendente electo del Municipio de Los Altos, CPN Raúl Barot, invita a la comunidad a participar del Acto de Asunción y la toma de juramento de funcionarias y funcionarios municipales, que se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 19:30 horas en la Plaza San Martín de Los Altos.

La ceremonia oficial marcará el inicio de su segundo mandato al frente del municipio, consolidando una nueva etapa de gestión orientada al crecimiento y desarrollo de la jurisdicción. Desde la organización destacaron que este acto institucional representa un momento de relevancia para la comunidad, reafirmando el compromiso democrático y la continuidad del trabajo conjunto.

El intendente CPN Raúl Barot expresó su deseo de compartir este importante momento con los vecinos y vecinas de Los Altos, invitándolos a acompañar la jura de las nuevas autoridades municipales.

Artículo anteriorCapital: el impacto económico del fin de semana superó los $12 mil millones
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia
Catamarca Provincia, Diario de Catamarca, provincia del Norte de Argentina, con toda la información de la región actualizada y seleccionada. https://catamarcaprovincia.com.ar/ Esta compuesta por 3 comunicadores que trabajan para informar los eventos mas destacados y de interés, desde política a Entretenimiento y Virales.
Facebook RSS

Artículos relacionadosMás del autor