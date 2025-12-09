El fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre dejó un saldo más que positivo para San Fernando del Valle de Catamarca. No solo se sintió un movimiento intenso en las calles, comercios, restaurantes y espacios culturales, sino que también se registró un impacto económico de consideración, acompañado por una valoración muy favorable de quienes eligieron la ciudad como destino.

Según informó el Observatorio de Turismo Municipal, el gasto promedio diario de quienes visitaron la Capital, y se alojaron en establecimientos registrados, alcanzó los $129.000, cifra que, multiplicada por el movimiento registrado, permitió estimar un impacto económico total de $880 millones durante las tres jornadas.

Una inyección directa para un amplio abanico de actividades: desde gastronomía y transporte, hasta ferias locales, tiendas de diseño, alojamientos y prestadores de servicios.

Por otro lado, se incorporó un análisis del movimiento extraordinario de los peregrinos que llegan cada año a la Capital. Se trata de un flujo masivo, difícil de cuantificar con precisión, pero fundamental para entender la magnitud del fenómeno religioso. Para este grupo se estimó un impacto económico superior a los $12.000 millones, calculado sobre un gasto diario promedio de solo $40.000 (subestimado debido a dificultad de analizar un movimiento tan masivo).

Otros datos señalan que arribaron a la Capital 305.765 visitantes, 123% superior con respecto a los 137.000 arribos del mismo fin de semana del año 2024.

En tanto que la ocupación hotelera alcanzó el 84,3%, superando en más de 12 puntos porcentuales el registro del año anterior. El relevamiento incluyó 33 establecimientos, de los cuales 23 aportaron información efectiva. Aunque la estadía promedio se ubicó en 1,9 noches, levemente por debajo de las dos noches registradas en 2024, la notable afluencia de visitantes compensa esta variación y permitió alcanzar cifras significativas.

Un destino que dejó buena impresión

Más allá de los números, hubo algo que sobresalió: la experiencia vivida por los visitantes. Las encuestas muestran que la hospitalidad fue uno de los rasgos más reconocidos, con una calificación promedio de 4,45 sobre 5. También obtuvieron buenas evaluaciones la información turística disponible (4,37), la oferta cultural y de entretenimiento (4,27) y la estadía general (4,33). Incluso la gastronomía, el alojamiento y la relación precio-calidad cerraron el fin de semana con puntajes por encima de los 4 puntos.

El perfil del visitante tuvo una marcada impronta regional. Un 79,3% correspondió a turistas nacionales y, dentro de ese grupo, Santiago del Estero (41,3%) y Tucumán (39,1%) concentraron la mayor parte del movimiento. La Rioja, Salta y Córdoba completaron el mapa de procedencias con un 4,3% cada una.

El modo de llegada también reflejó la impronta religiosa: el 62,1% arribó caminando o en bicicleta, el 25,9% en automóvil particular y el resto en moto, ómnibus de línea o contingentes. El 98,3% declaró que su motivo de viaje estuvo directamente relacionado con la festividad de la Virgen del Valle.

En referencia a los atractivos municipales, se destaca el Museo de la Virgen del Valle como uno de los espacios con mayor concurrencia, con 855 visitantes.

Más allá de las características especiales de este fin de semana largo, los datos confirman una tendencia que la Capital consolida: el turismo no solo genera consumo, sino que se proyecta como un motor económico estable, capaz de dinamizar el circuito comercial y cultural de la ciudad. La combinación entre impacto económico, buena experiencia del visitante e identidad local vuelve a posicionar a San Fernando del Valle de Catamarca como uno de los destinos clave de la región.