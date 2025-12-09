Hoy martes, se vacunará en el S.U.M del Bº Santa Marta de 9 a 12 horas y en el NODO Punta Violeta, Jacaranda N°900, de 17 a 20 horas. Asistir con la Libreta Sanitaria o carné de vacunación, según corresponda.

En el marco de las estrategias que lleva adelante el Ministerio de Salud de la provincia para mejorar las cifras de vacunación, se realiza vacunación móvil en diferentes puntos de la Capital, destinada a niños y niñas nacidos en 2020, con las vacunas Varicela, Triple Viral, Poliomelitis y Triple Bacteriana (DPT). También, niños y niñas nacidos en 2014 con dosis de VPH, Triple Bacteriana Acelular (DPTa) y Meningococcica.

Además, pueden acercarse niños y niñas menores de 2 años, personas embarazadas y adultos. Todos deben asistir con la Libreta Sanitaria o carné de vacunación, según corresponda.

Mañana miércoles 10 en el Comedor Yanay, Bº Antinaco, de 9 a 12 horas y en la Plaza Raúl Contreras, Av. Cobacho N°756, de 17 a 20 horas.

El jueves 11 la vacunación se llevará a cabo en el Merendero/Comedor “Mis Pequeños Gigantes” del Bº Portal Sur de 17 a 20 horas, y el viernes 12 en el Comedor Centro Vecinal Los Ceibos, Los Jacarandas N°300 de 9 a 12 horas y en Plaza Bella Vista, Dr. Rodríguez y Av. Italia, de 17 a 20 horas.

La vacunación fortalece la inmunización de la población evitando la introducción de enfermedades que se encontraban erradicadas en Argentina.