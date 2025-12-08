Ante las fuertes precipitaciones registradas en las últimas horas, el Gobierno de la provincia y los clubes catamarqueños articulan acciones para poder brindar resguardo a los peregrinos que están arribando a la provincia para participar de la Solemne Procesión de la Virgen del Valle.
En este sentido, se informa que están a disposición los clubes:
-Deportivo Juventud (esquina de 25 de mayo y Prado)
-Juventud Unida de Santa Rosa (Av. Virgen del Valle 243)
-Estudiantes de La Tablada (Maipú 1657)
-Hindú BBC (Pasaje Larrouy entre Vicario Segura y 9 de julio)
-Red Star (Sarmiento 145)
En dichas instituciones, se brindará albergue a los peregrinos para que no estén a la intemperie y además encontrarán a los distintos equipos ministeriales para asistencia en caso de ser necesaria.