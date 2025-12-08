Dos sujetos oriundos de Santiago del Estero, aprovechando las Festividades Marianas, se hicieron pasar por peregrinos para cometer distintos ilicitos.

En la tarde de hoy, a las 16:05, en la intersección de la avenida Güemes y calle Tucumán, efectivos policiales aprehendieron a un individuo de apellido Ardiles (21), oriundo de Santiago del Estero, y le secuestraron una mochila con elementos y la suma de $46.500 en efectivo, que tenía en su poder.

Ardiles y otro sujeto que luego se dio a la fuga, un ilícito en un comercio ubicado en San Martín y Salta, resultando como damnificada una mujer mayor de edad, a quien se la invitó a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 1.

Luego, a las 18:00, en el paseo de la Fe, un Oficial Ayudante que realizaba tareas de prevención en el lugar, logró aprehender al fugado de apellido Gómez (32), tambien santiagueno, al que le encontraron entre sus prendas de vestir, una billetera de mujer, un par de anteojos, una funda para celular, un termo metálico, una gorra y la suma de $50.480 en efectivo.

Finalmente, se informó de todo lo acontecido a la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, desde donde se impartieron las directivas a adoptar.