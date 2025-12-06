La gestión del gobernador Raúl Jalil sostiene su política de infraestructura vial en todo el territorio.

El Gobierno de Catamarca habilitó oficialmente un nuevo tramo de la Ruta Provincial N°2, una obra estratégica que forma parte del desarrollo integral del Corredor Este y que demuestra la decisión provincial de sostener un plan de infraestructura vial en todo el territorio como política de Estado.

El segmento inaugurado se extiende entre Los Morteros y Anquincila, a lo largo de 29 kilómetros, con una calzada de 6 metros de ancho y banquinas de 2 metros. Los trabajos contemplaron la construcción de base de agregado pétreo y suelo, banquinas, imprimación con material bituminoso, riego de liga, carpeta de concreto asfáltico en caliente y la correspondiente señalización horizontal y vertical.

Además de mejorar la transitabilidad, esta obra representa un impulso para el crecimiento productivo, turístico y social del departamento Ancasti, favoreciendo la integración territorial y valorizando el patrimonio natural y cultural de esa zona.

Del acto inaugural participaron el gobernador Raúl Jalil, el intendente Rodolfo Santillán, el ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Alberto Natella, el diputado provincial Juan Carlos Ledesma, entre otras autoridades.

El intendente Santillán agradeció el trabajo conjunto con la Provincia, destacando que el cumplimiento del compromiso asumido permitió concretar “un viejo anhelo de los vecinos de Ancasti”. “He quedado muy conforme, a pesar de pertenecer a espacios políticos distintos con el Gobernador, quedó demostrado que el pueblo está por encima de los colores y que el diálogo es la mejor herramienta para resolver los problemas”, expresó.

Por su parte, el gobernador Jalil repasó los avances logrados en materia vial en toda la región al mencionar que “hemos cumplido con el Este, la ruta desde El Portezuelo a El Alto, la Ruta 7 desde Icaño hasta Esquiú, y ahora el reasfaltado de este tramo”. También remarcó que este tipo de obras es fundamental para mejorar la calidad de vida, garantizar conexiones más seguras y permitir que servicios esenciales, como una ambulancia, puedan trasladarse rápidamente.

Finalmente, señaló que el desafío es sostener este ritmo de trabajo más allá de los procesos electorales: “La única forma de seguir creciendo es continuar con estas obras para que Ancasti y todos los catamarqueños progresen”.