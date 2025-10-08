El programa provincial «Pescado para todos» llegará a distintos sectores de la ciudad Capital y de Valle Viejo, con precios populares.
CRONOGRAMA
MIERCOLES 8 de OCTUBRE
* C.A.P.E.
10:00 A 14:00 HS
Direccion: Plaza de Armas – Mercadito itinerante
* PLAZA DE LOS NIÑOS
10:00 A 19:00 HS
JUEVES 9 de OCTUBRE
* PLAZA LA CHACARITA
10:00 A 19:00 HS
*PLAZA LOS CEIBOS
10:00 A 14:00 HS
DIRECCION: AV TEREVINTOS Y LKAS ROSAS B° 500 VIV.
*PLAZA HUAYRA TAWA
15:00 A 19:00 HS
DOMICILIO: TADEO ACUÑA Y AV. GOB. GALINDEZ B° 920 VIVIENDAS
VIERNES 10 de OCTUBRE
*PLAZA BELLA VISTA
10:00 A 14:00 HS
B° ALEM – PEREZ DE ZURITA N°1476
* SUM- UNION Y FORTALEZA
10:00 A 14:00 HS
DIRECCION: ORTIZ OCAMPO N° 1450
(entre Julio Quiroga y Peso Fuerte
* SUM – JESUS DE NAZARETH
15:00 A 19:00
DIRECCION: SAN LUCAS ESQ, SAN MATEO
SABADO 11 DE OCTUBRE
* PLAZA PRINCIPAL VALLE CHICO
10:00 a 19:00
DIRECCION: AV. 27 y AV. 12
* PLAZA DE CHOYA
10:00 a 19:00
DOMINGO 12 DE OCTUBRE
* PLAZA EL ABORIGEN
10:00 a 14:00hs
*PLAZA VALLE VIEJO
17:00 a 20:00 hs