Los trabajadores de la fábrica NEBA, ubicada en el parque industrial El Pantanillo, en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, expresaron su preocupación y malestar frente a los despidos y suspensiones que la empresa viene aplicando en los últimos meses.

Según señalaron los empleados, las medidas adoptadas por la firma se enmarcan en la crisis que atraviesa la industria nacional, agravada por las políticas económicas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que incluyen la apertura de importaciones, el ajuste fiscal y la caída del consumo interno.

“Estamos pidiendo una salida que no sea dejar a familias en la calle. Queremos estabilidad laboral y diálogo con la empresa y el Gobierno provincial”, expresó uno de los delegados, que pidió mantener reserva de su identidad.

La planta de NEBA, dedicada a la fabricación de electrodomésticos y productos para el hogar, emplea a decenas de catamarqueños y representa una de las principales fuentes laborales dentro del parque industrial. Sin embargo, en las últimas semanas se registraron suspensiones y cesantías, lo que generó incertidumbre entre los trabajadores y sus familias.

Desde el gremio que los representa se solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de la Provincia para mediar en el conflicto y garantizar la continuidad de los puestos laborales. También se planteó la necesidad de medidas de protección industrial que impidan que las importaciones sigan desplazando a la producción nacional.

“No pedimos privilegios, pedimos trabajo digno y previsibilidad”, señalaron los operarios, quienes no descartan realizar manifestaciones o asambleas frente a la planta si no se obtiene una respuesta concreta en los próximos días.

La situación de NEBA refleja un panorama de retracción generalizado en el sector manufacturero, donde el consumo en baja y los costos operativos en alza están provocando cierres, suspensiones y ajustes de personal en distintas provincias del país.