El Municipio de Los Altos continúa avanzando con su plan de modernización del alumbrado público. En esta oportunidad, se concretó el recambio total de luminarias en el Barrio San Isidro, donde fueron instaladas 64 luces LED de última tecnología.

Esta obra mejora significativamente la seguridad y visibilidad en la vía pública, beneficiando a los vecinos y vecinas de la zona. Desde la gestión municipal se destacó que este tipo de intervenciones forman parte del compromiso de seguir mejorando la calidad de vida de la comunidad a través de más obras y servicios.