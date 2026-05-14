El gobernador Raúl Jalil mantuvo una reunión con el Embajador de los Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, con quien dialogó sobre la realidad de Catamarca y las oportunidades de cooperación entre la provincia y el país norteamericano.

En el encuentro se desarrolló una agenda de diálogo bilateral e intercambio institucional, donde se compartieron distintas miradas vinculadas al desarrollo productivo y las posibilidades de inversión en minería.

Asimismo, las autoridades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo los vínculos de cooperación y entendimiento, promoviendo instancias de trabajo conjunto que permitan potenciar las oportunidades de desarrollo para Catamarca.

Por último, el Gobernador invitó al Embajador norteamericano a visitar Catamarca para conocer en persona el potencial productivo, cultural y turístico que posee nuestra provincia.

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