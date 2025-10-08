En el marco de la V Feria Provincial del Libro “Senderos de letras, voces del NOA”, realizada los días 2 y 3 de octubre en la Hostería Municipal de Alijilán, en el departamento Santa Rosa, la Dirección Provincial de Desarrollo Cultural dependiente de la Secretaría de Gestión Cultural participó de las actividades organizadas por la Escuela Agrotécnica de Alijilán, en coordinación con el Municipio de Los Altos, a través de su Dirección de Cultura.

Durante la jornada del jueves 2 de octubre, se realizaron diversas propuestas culturales y formativas, entre ellas: un Seminario de Danza Clásica, que incluyó un módulo de Iniciación a la Técnica destinado a niñeces y adolescentes, y un espacio de Asistencia Técnica de Danzas Clásicas aplicadas a otras danzas, a cargo de la profesora Silvana Carsillo, integrante del Seminario Provincial de Danzas Clásicas de Catamarca.

Además del seminario, se llevó a cabo una ponencia llamada “Coplas, vidalas y bagualas: voces ancestrales de Catamarca”, dictada por el director provincial de Desarrollo Cultural Luis Castro, dirigida a estudiantes del profesorado de música, artistas y público afín.

Estas actividades tuvieron como objetivo fomentar la formación artística, el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos con las comunidades del interior provincial.