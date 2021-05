Una vez más el gremio que reúne a los colectiveros va al paro por dos días, dado

que a nivel nacional se dispuso tal medida; pero en el caso de Catamarca se le suma

el pedido de que los choferes sean vacunados contra la Covid-19.

De acuerdo a los comunicados enviados, el gremio nacional que conduce Roberto

Fernández; señala que el Consejo Directivo Nacional de la Unión Tranviarios

Automotor (UTA), informa que, habiendo transcurrido todo el periodo de conciliación

obligatoria ordenado por el ministerio de Trabajo de la Nación y, después de cuatro

meses de reuniones sin ninguna respuesta por parte de las empresas al pedido de

incremento salarial para los trabajadores del transporte de pasajeros de corta y

media distancia del interior del país, se ha resuelto “un cese total de actividades para

el interior del país por 48 horas, sin concurrencia a los lugares de trabajo”, esto

tendrá vigencia a partir de las cero de hoy.

“Pretendemos el mismo tratamiento que se les ha dado a los trabajadores del Área

Metropolitana de Buenos Aires. Por ello, exigiremos el mismo compromiso por parte,

tanto de las empresas, como de autoridades nacionales y provinciales, ya que son

ellas las responsables por el transporte de pasajeros en el interior del país”, indican.

Tras el comunicado de UTA a nivel nacional, la seccional Catamarca-La Rioja del

gremio que conduce Juan Vergara, mencionó que adhieren a la medida nacional,

pero alertan que “a su vez se analiza continuar con la medida de fuerza pasadas las

48 horas. En base al pedido de vacunas de manera urgente para el sector”,

agregaron que “desde el gremio realizamos las presentaciones correspondientes

para que los choferes accedan al programa de vacunación por ser personal esencial

y hasta la fecha no tuvimos respuesta”.

“Hoy nos toca despedir a dos compañeros que en el cumplimiento del deber se

vieron afectados. Por ello, de no tener respuestas al pedido continuaremos con la

medida”.

El mismo Vergara sostuvo que la medida de fuerza es por no haber alcanzado el

mismo acuerdo salarial para los trabajadores del interior del país como el llegado

para el AMBA; pero al mismo tiempo lamentó el deceso de choferes catamarqueños.

En cuanto a la extensión de las medidas de fuerzas, Vergara mencionó que

“sabemos y entendemos que el ingreso de vacunas ha disminuido, sabemos que

todos nos tenemos que vacunar”, agregando que “nosotros pedimos por nuestros

compañeros porque ellos desde el primer día están al frente de este gran problema a

nivel mundial”.

Asimismo, reiteró que, de no haber una respuesta por parte del ministerio de Salud,

“posiblemente continuemos con la medida hasta que nos den una solución con el

tema de la vacunación para todos los compañeros del transporte de Catamarca”.

Seguidamente, en diálogo con radio Valle Viejo, Vergara destacó que tienen

conversaciones con la gente de Salud y que ellos plantean las dificultades del ingreso

de vacunas, pero la “preocupación de nuestros trabajadores vale más”, concluyendo

que van a esperar 48 horas y que esperan en el transcurso de los dos días desde el

Ministerio de Salud “nos den una solución, eso estamos buscando”.