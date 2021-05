El proyecto del Gobierno que declara de interés público provincial la adquisición de

vacunas contra el Covid-19, quedó a un paso de convertirse en ley tras un rápido

tratamiento. Ayer la cámara baja de la Legislatura le dio media sanción

incorporándole algunas modificaciones al texto original. Así, el proyecto avanzó hacia

el Senado donde una vez aprobado, transformará a Catamarca en la tercera

provincia en el país con una ley propia que la habilite a salir a la compra de vacunas.

La aprobación del proyecto no quedó exenta de cruces y chicanas tanto de la

oposición como del oficialismo. El debate, que duró unas cinco horas, comenzó

desandándose con posturas sobre el proyecto y modificaciones al mismo. Lo normal.

No obstante, la oposición metió nuevamente en la discusión el manejo de la

pandemia con críticas al presidente Alberto Fernández y al gobernador Raúl Jalil. Las

chicanas tuvieron réplicas desde el oficialismo con más chicanas, rememorando lo

que fue la gestión de Mauricio Macri.

Desde el comienzo, el interbloque Juntos por el Cambio buscó incorporar algunas

modificaciones al proyecto. Francisco Monti cuestionó que la iniciativa incluya una

excepción ”de todo el procedimiento de contratación previsto en la ley de

administración financiera”. También apuntó que se debía dar intervención del Tribunal

de Cuentas como órgano de control externo en la compra de vacunas y dijo que veía

con “buenos ojos” el proyecto similar aprobado en Jujuy.

“Un diputado ve con buenos ojos la compra de vacunas de Jujuy y como

catamarqueño veo mejor la compra de Catamarca”, le contestó Ramón Figueroa

Castellanos. Otra réplica llegó de manos de Ricardo Aredes: “En Jujuy no figuran

tantos controles como nosotros estamos estableciendo”. A la vez, el oficialista tomó

una sugerencia de Verónica Mercado para proponer que se incluya en el proyecto la

posibilidad al Ejecutivo de asociarse o crear alianzas con otros Estados provinciales

para la adquisición de vacunas.

A su turno, Diego Figueroa (JxC) anticipó el acompañamiento a la iniciativa pero

disparó por la “tardanza”. “Se nos propone 7 meses después de la sanción nacional,

siempre lo corremos al conejo por detrás”, alegó. Disparó contra el presidente

indicando que “no puede seguir gobernando en pandemia con las prioridades del

2019” y criticó que “no llegaron los millones de vacunas que prometió”. “Le recuerdo

que tampoco llegó la lluvia de inversiones”, le contestó Mónica Zalazar (FT).

Víctor Luna (UCR-JxC) indicó otras de las modificaciones que impulsaba la

oposición. Esto fue la de eliminar la Comisión Bicameral de seguimiento incluida en el

proyecto, reemplazándola por las comisiones de Salud y de Hacienda de ambas

cámaras. José “Chichi” Sosa deslizó que hubo una cierta demora de parte del

Gobierno. “Más vale tarde que nunca y aunque no le guste al oficialismo, el Gobierno

estuvo durmiendo la siesta”, expresó.

Algo similar indicó Luis Lobo Vergara: “Recién ahora Catamarca va a intentar

comprar las vacunas; a pesar de meses en los que podríamos habernos preparado

vamos por detrás”. En tanto, el oficialista Daniel Lavatelli no dudó en evaluar que

“hay una oposición que juega con el coronavirus” y aseguró que “preferimos perder

elecciones antes que poner en riesgo la vida de los catamarqueños”.

Con mesura, el macrista Enrique Cesarini lamentó hacia dónde se dirigía el debate

ya que se estaba poniendo “por encima de la salud la política” y volvió a indicar que

“quedó claro que existió una demora que fue significativa” con el proyecto. El

oficialista Augusto Barros duramente señaló que la oposición “dispuso directamente

utilizar las necrológicas en dos sentidos, para hacer política y sacar rédito”. Además,

distinguió que en Jujuy, provincia de otro signo político al local se aprobó el proyecto

“con un texto exactamente igual en más o menos”.

En la misma línea cerró el presidente de la bancada oficialista, Marcelo Murúa: “Hace

5 días se aprobó el proyecto en Jujuy y sugieren que allí se trató rápido, además, la

ley de Jujuy no tiene una comisión de seguimiento como la que tratamos acá”.

Las modificaciones

Se cambió el artículo 2 dejando establecido que el Ejecutivo está facultado a iniciar

negociaciones y celebrar los contratos, incluso en moneda extranjera, “eximiendo del

pago de tasas e impuestos establecidos por la ley Impositiva vigente”. Se incorporó

un nuevo artículo para que el Ejecutivo pueda celebrar convenios, acuerdos o realizar

alianzas con otras Provincias y/o Municipios en pos de llevar adelante negociaciones

conjuntas para comprar vacunas.

Se agregó que las actuaciones por las cuales se tramiten la adquisición de vacunas

deben ser enviadas al Tribunal de Cuentas para el control concomitante. Se incluyó

un nuevo artículo invitando a los municipios de la provincia “a establecer exenciones

tributarias” manteniendo así la coherencia sobre la ley.

