La Dirección General de Cultura de la Capital invita cordialmente al estreno de la obra “Una mujer frente al hielo”, la nueva producción de la Comedia Estable Municipal. el evento tendrá lugar el próximo domingo 3 de mayo a las 21:00 horas en el Teatro del Sur (calle Florida 680).

Escrita por Luciana Galván y bajo la dirección de Tatiana Valdez, la pieza ha sido declarada de Interés Cultural por el Gobierno de la Provincia de Catamarca. la trama aborda las experiencias silenciadas de cinco enfermeras durante la Guerra de Malvinas, explorando la memoria, la fragilidad y la resistencia en un territorio hostil.

Elenco y Producción La obra cuenta con las actuaciones de Laura Corro, Agustina Laus, Patricia Medina, Florencia Pacheco, Cristian Romero, Sofía Sager Carreño, Moisés Seleme y Miguel Soto. la asistencia de dirección está a cargo de Mariana Santillán y la producción general es de Nora Ahumada.

Funciones y Reservas La entrada es libre y gratuita, con localidades limitadas. debido a la alta demanda esperada, se recomienda realizar reservas al siguiente contacto:

Teléfono de reservas: 3834 59-0762

Tras el estreno, las funciones continuarán durante todo el mes de mayo los días viernes y sábados (8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30), siempre en el horario de las 21:00 horas. con esta propuesta, el municipio reafirma su compromiso con el impulso del teatro local y el reconocimiento a nuestros artistas regionales.